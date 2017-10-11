Жириновский заявил, что хочет сравнить свой IQ с Трампом и Тиллерсоном

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что хочет сравнить свой IQ с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном, и считает, что его уровень интеллекта будет выше.

Ранее во вторник Трамп, комментируя сообщения о том, что Тиллерсон употребил ругательство в его адрес, предложил сравнить его и свои результаты теста на определение коэффициента интеллекта (IQ). Пресс-секретарь Белого дома назвала это предложение "шуткой".

"Трамп предложил сравнить IQ свое и Тиллерсона. Я бы себя еще добавил. У троих давайте сравним IQ, вы во главе огромной Америки и вот давайте от России… У Тиллерсона будет меньше, потому что он обычный нефтяник, бизнесмен. Трамп, конечно, больше занимался политикой, но не смог получить те знания, которые имеем мы здесь, в России", — заявил Жириновский журналистам в среду.

Комментарии Белого дома и госдепа последовали на фоне публикаций в СМИ о конфликте Трампа и Тиллерсона на почве серьезных разногласий по ряду внешнеполитических вопросов. Президент и госсекретарь неоднократно опровергали такие сообщения. Глава государства уверяет, что полностью доверяет главе американской дипломатии.

Тесты на определение коэффициента умственного развития, несмотря на их критику со стороны ряда ученых, широко распространены в США.