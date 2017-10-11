Система THAAD в Южной Корее направлена против России и Китая, заявили в МИД

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Американская система ПРО THAAD в Южной Корее направлена против России и Китая, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Северной Америки МИД Георгий Борисенко.

Формально Вашингтон разворачивает ее под предлогом опасности со стороны КНДР.

"Но дело в том, что эти средства совершенно неспособны помешать Северной Корее нанести ответный удар в случае агрессии против нее. Граница на Корейском полуострове проходит так, что Сеул находится в радиусе действия дальнобойной артиллерии сопредельного государства. А никакие артиллерийские снаряды комплексы THAAD не перехватят. Соответственно, против КНДР они просто не нужны", — отметил российский дипломат.

По словам Борисенко, Москва и Пекин "прекрасно осознают, что THAAD направлены против России и КНР".

В июле 2016 года США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD, которая должна будет в случае необходимости перехватывать баллистические ракеты Северной Кореи. THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет малого и среднего радиуса действия. Развертывание THAAD вызывает беспокойство Китая и России.

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