В МИД видят угрозу в американских пусковых установках на базе ПРО в Румынии

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Размещение США своих пусковых установок на базе ПРО в Румынии нарушает договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) и угрожает безопасности РФ, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Северной Америки МИД России Георгий Борисенко.
При этом, по его словам, "сами американцы уже разместили на показ всем на своей базе противоракетной обороны в Румынии, а в следующем году разместят и в Польше, пусковые установки, которые по своим техническим характеристикам могут запускать не только перехватчики, но и ударные крылатые ракеты типа "Томагавк". "Размещение таких пусковых установок на земле запрещено договором о РСМД. Они могут быть только на кораблях. Мы считаем происходящее нарушением ДРСМД, расцениваем это как прямую угрозу себе", — подчеркнул Борисенко.
Он рассказал, что Соединенные Штаты "буквально окружают нашу территорию объектами противоракетной обороны".
Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия нарушала договоренности по нераспространению оружия массового поражения, договор о РСМД и предпринимала попытки ослабить независимость МАГАТЭ. В МИД РФ в свою очередь назвали эти обвинения голословными и отметили, что американцы не утруждают себя поиском доказательств.