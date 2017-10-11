В МИД видят угрозу в американских пусковых установках на базе ПРО в Румынии

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Размещение США своих пусковых установок на базе ПРО в Румынии нарушает договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) и угрожает безопасности РФ, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Северной Америки МИД России Георгий Борисенко.

Он отметил, что США "нам такие претензии предъявляют уже года четыре, но они так и не показали никаких реальных доказательств, что мы где-то что-то нарушаем". "Только какие-то снимки с Google Earth, на которых якобы изображены некие пусковые системы на земле. Но все очень размыто, и совершенно не понятно, почему считается, что эти системы будут стрелять на дистанцию, нарушающую ДРСМД", — рассказал российский дипломат.

При этом, по его словам, "сами американцы уже разместили на показ всем на своей базе противоракетной обороны в Румынии, а в следующем году разместят и в Польше, пусковые установки, которые по своим техническим характеристикам могут запускать не только перехватчики, но и ударные крылатые ракеты типа "Томагавк". "Размещение таких пусковых установок на земле запрещено договором о РСМД. Они могут быть только на кораблях. Мы считаем происходящее нарушением ДРСМД, расцениваем это как прямую угрозу себе", — подчеркнул Борисенко.

Он рассказал, что Соединенные Штаты "буквально окружают нашу территорию объектами противоракетной обороны".

"Они уже стоят в Европе, хотят еще поставить комплексы THAAD в Южной Корее, в Японии тоже развертываются дополнительные радары. Наши военные специалисты прекрасно понимают, что это направлено против нас. Да и американцы это уже особо не скрывают и практически перестали ссылаться на то, что их средства ПРО нацелены только на снятие ракетной угрозы со стороны Ирана", — заявил директор департамента МИД РФ.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия нарушала договоренности по нераспространению оружия массового поражения, договор о РСМД и предпринимала попытки ослабить независимость МАГАТЭ. В МИД РФ в свою очередь назвали эти обвинения голословными и отметили, что американцы не утруждают себя поиском доказательств.