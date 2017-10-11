Немецкие СМИ рассказали, почему российские С-400 покупает "весь мир"

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Спрос на российские зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф" настолько велик, что даже представитель компании-производителя "кокетливо" заявляет: возможности производства этих систем не безграничны, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

Издание напоминает, что полгода назад стало известно о сделке по продаже С-400 Китаю. До этого о поставках систем Россия договорилась с "вооружающейся Индией". На прошлой неделе были заключены еще две крупные сделки: с Турцией и Саудовской Аравией.

По словам советника российского президента Владимира Кожина, за российскими зенитно-ракетными системами выстроилась целая очередь — интерес проявляют в Юго-восточной Азии, на Ближнем Востоке и в "некоторых других странах".

Автор статьи поясняет, почему сделка выгодна Турции: будучи страной НАТО, она демонстративно дает понять, что отказывается от американской военной помощи.

Однако этот "акт политического неповиновения" без военных преимуществ российских систем не имел бы смысла, подчеркивают в Süddeutsche Zeitung.

"Модернизированная мобильная система С-400 — фактически целая группа пусковых установок — считается очень эффективной, так как она может захватывать и автоматически атаковать самые разные цели: истребители, высоколетящие разведывательные самолеты, такие, как Awacs; баллистические ракеты, крылатые ракеты, дроны и даже бомбардировщики-невидимки", — пишет автор.

"Она доказала свое превосходство над остальными, это действительно лучшая система ПВО из ныне существующих", — цитирует немецкая газета Дмитрия Шугаева, директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

Эксперт по вооружениям бывший полковник Вольфганг Рихтер считает, что российские С-400 принадлежат к "лидирующим товарам на международном рынке".

"Они уж точно лучше американских систем "Пэтриот", которые есть у Германии", — констатирует он. — И менее затратные".

Для России недавние крупные сделки также очень важны: они подтверждают ее репутацию как второй крупнейшей нации-экспортера вооружений в мире. Кроме того, первая поставка С-400 в страну НАТО удовлетворяет стратегические амбиции Москвы: США от ее сделки с Турцией были "не слишком в восторге".

"Впрочем, другой член НАТО — Греция — уже покупала российские ракеты С-300, но намного более незаметно, чем сейчас Турция", — отмечает автор.