В МИД России рассказали о приближении американского авианосца к КНДР

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Приближение группы ВМС США во главе с авианосцем "Рональд Рейган" к Корейскому полуострову создает риски провокаций, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко.

По его словам, если "недалеко от северокорейского побережья будут находиться американские корабли по главе с авианосцем "Рональд Рейган", а они как раз сейчас туда подплывают, это создает возможность для провокаций". "Ситуация очень опасная, она нас очень тревожит, в том числе потому, что мы граничим с Северной Кореей. Мы это американцам многократно говорили, призывая их решать данную проблему исключительно политико-дипломатическими средствами. Считаем, что всегда можно договориться на взаимовыгодной основе, чтобы избежать катастрофического развития", — подчеркнул Борисенко.

Он добавил, что российская сторона продолжает работать с американскими коллегами по этой проблематике и искать развязки.

КНДР, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программу. Третьего сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.

Последний пуск баллистической ракеты в КНДР состоялся 15 сентября, несмотря на ужесточение санкций СБ ООН после проведенного Пхеньяном 3 сентября испытания термоядерного боезаряда. Во время этого испытания северокорейская ракета пролетела над Хоккайдо и упала в Тихом океане без каких-либо предупреждений со стороны Пхеньяна.