Россия призвала США снизить накал риторики по ситуации вокруг КНДР

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. США в рабочих контактах с Россией не исключают никаких вариантов решения ситуации вокруг Корейского полуострова, Москва, в свою очередь, призывает Вашингтон незамедлительно снизить накал риторики, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко.

Он рассказал, что "в рабочих разговорах, как и в публичной риторике, американцы ничего не исключают, говорят, что могут быть любые варианты". "Но с нашей стороны постоянно подчеркивается, что это очень опасная игра, что необходимо незамедлительно снизить накал риторики, потому что даже вербальные обвинения взвинчивают ситуацию, не говоря уже о конкретных действиях, когда к берегам КНДР подтягиваются военно-морские армады", — отметил российский дипломат.

КНДР, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программу. Третьего сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.

Последний пуск баллистической ракеты в КНДР состоялся 15 сентября, несмотря на ужесточение санкций СБ ООН после проведенного Пхеньяном 3 сентября испытания термоядерного боезаряда. Во время этого испытания северокорейская ракета пролетела над Хоккайдо и упала в Тихом океане без каких-либо предупреждений со стороны Пхеньяна.