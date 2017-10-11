Вайнштейн считает, что информацию о домогательствах распространил брат

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Известный голливудский продюсер Харви Вайнштейн, которого обвиняют в сексуальных домогательствах, считает, что информацию об этом распространил его собственный брат, также продюсер Боб Вайнштейн, сообщает издание TMZ со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным источников издания, Боб Вайнштейн порядка семи месяцев назад получил данные о множествах жалоб касательно домогательств его брата, а затем передал информацию газете New York Times . Они также отметили, что Харви Вайнштейн уверен в том, что члены совета директоров его компании давно знают о его проблемах.

Боб Вайнштейн, в свою очередь, назвал брата "очень больным человеком" и "первоклассным лгуном", подчеркнув необходимость помощи ему. "Он уже доказал, что является первоклассным лгуном, и теперь, вместо того, чтобы искать помощи, он старается обвинить других. Его утверждения категорически неверны от начала до конца. Я молюсь, чтобы он получил помощь, в которой нуждается…" — приводит издание его комментарий.

По информации издания New York Times , которое опубликовало результаты собственного расследования, Вайнштейн на протяжении десятилетий, начиная примерно с 1990 года, приставал к женщинам, обещая помочь им с карьерой, это были известные актрисы, помощницы продюсера и многие другие. Ранее несколько известных актрис, включая Гвинет Пэлтроу и Анджелину Джоли, сообщили, что в начале своей карьеры подверглись домогательствам со стороны Вайнштейна.

Сам Вайнштейн признал, что своим поведением "причинял боль" коллегам, и принес извинения.

Впоследствии совет директоров Weinstein Company, образованной братьями Бобом и Харви Вайнштейнами, уволил продюсера.