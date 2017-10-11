В МИД рассказали о возможной встрече Лаврова и Тиллерсона

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон могут встретиться "на полях" саммита АТЭС, который пройдет во Вьетнаме 10-11 ноября, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко.

"Исходим из того, что такая встреча не исключена. Но никаких договоренностей на сегодня нет. Они могут находиться в одно время в одном месте, поэтому контакт в том или ином виде возможен", — сказал российский дипломат.

Так, главы внешнеполитических ведомств РФ и США встречались на саммите G20 в Гамбурге за несколько часов до переговоров лидеров, напомнил Борисенко.