Суд в Киеве перенес заседание по делу Януковича

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева перенес на 19 октября судебное заседание по делу против экс-президента Украины Виктора Януковича по обвинению в государственной измене; это сделано из-за отсутствия адвоката, который поехал в РФ для согласования позиции с подзащитным.

Ранее госадвокат Януковича Максим Герасько подал в суд ходатайство, в котором указал, что отправляется в РФ для встречи со своим подзащитным.

"Суд объявляет перерыв до 15.00 (совпадает с мск) 19 октября", — сказал председательствующий по делу судья Владислав Девятко в начале судебного заседания, трансляцию которого вел телеканал "112 Украина".

Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.

Ранее защита Януковича заявила о выходе из судебного процесса по желанию подзащитного. По словам экс-президента, он отозвал своих адвокатов в связи с тем, что "не хочет принимать участие в судебном процессе, итог которого заранее определен". После этого Януковичу назначили бесплатного государственного адвоката Виталия Мешечка, который вскоре отказался от участия в процессе, сославшись на его сложность. После этого Януковичу был назначен новый госадвокат, им стал Герасько.