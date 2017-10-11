В Москве не видят интереса США в выходе из ядерной сделки по Ирану

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. В Москве не понимают, в чем заключается интерес США выйти из ядерной сделки по Ирану, этот возможный шаг Вашингтона еще больше раскачает ситуацию на Ближнем Востоке и повлияет на глобальную стабильность, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко.

"Не могу сказать, что Россия должна здесь кого-то или что-то осуждать. Мы хотим, чтобы наши интересы учитывались, поэтому с уважением относимся к интересам любой страны. Другое дело, что мы не понимаем, в чем интерес у США выходить из сделки относительно иранской ядерной программы", — сказал российский дипломат.

Он подчеркнул, что достигнутая в июле 2015 года договоренность отразила имевшееся на тот момент "общее понимание того, как можно урегулировать данную ситуацию". "Никаких других оптимальных вариантов до сих пор не представлено", — рассказал Борисенко.

"Но разве кому-то выгодно, чтобы ядерная программа Ирана носила не только мирный характер? Зачем его толкать к тому, чтобы принять дополнительные меры по обеспечению своей безопасности? Нам это непонятно. Это же будет еще больше раскачивать ситуацию на Ближнем Востоке и скажется на стабильности в глобальном масштабе", — считает директор департамента российского МИД.

Ранее газета Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп намерен на этой неделе объявить об аннулировании ядерного соглашения с Ираном. По словам официального представителя Белого дома Сары Сандерс, Трамп скоро представит всеобъемлющую стратегию в отношении Ирана.

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