В Москве не видят интереса США в выходе из ядерной сделки по Ирану

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. В Москве не понимают, в чем заключается интерес США выйти из ядерной сделки по Ирану, этот возможный шаг Вашингтона еще больше раскачает ситуацию на Ближнем Востоке и повлияет на глобальную стабильность, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко.
Он подчеркнул, что достигнутая в июле 2015 года договоренность отразила имевшееся на тот момент "общее понимание того, как можно урегулировать данную ситуацию". "Никаких других оптимальных вариантов до сих пор не представлено", — рассказал Борисенко.
Ранее газета Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп намерен на этой неделе объявить об аннулировании ядерного соглашения с Ираном. По словам официального представителя Белого дома Сары Сандерс, Трамп скоро представит всеобъемлющую стратегию в отношении Ирана.
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