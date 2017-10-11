В МИД России прокомментировали возможное введение санкций против Ирана

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Возможный выход США из соглашения по ядерной программе Ирана поставит под вопрос его реализацию, Тегеран будет иметь полное право прекратить выполнение договоренности, если Вашингтон восстановит ранее отмененные санкции против страны, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко.
Москва, по его словам, выступает за то, чтобы соглашение по иранскому атому "обязательно оставалось в силе и исполнялось всеми сторонами". Борисенко подчеркнул, что российская сторона многократно доводила эту точку зрения до американских партнеров в различных форматах. "В нашем понимании, это эффективная, работающая договоренность, отвечающая интересам всех сторон", — пояснил глава департамента российского МИД.
Ранее газета Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп намерен на этой неделе объявить об аннулировании ядерного соглашения с Ираном. По словам официального представителя Белого дома Сары Сандерс, Трамп скоро представит всеобъемлющую стратегию в отношении Ирана.