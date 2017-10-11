В Варшаве рассказали, когда подготовят новый отчет о смоленской катастрофе

ВАРШАВА, 11 окт – РИА Новости. Новый отчет о причинах катастрофы польского Ту-154 под Смоленском в 2010 году, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский, будет готов весной 2018 года, заявил министр национальной обороны страны Антоний Мачеревич в эфире телеканала "Республика".

Мачеревич пообещал, что "весной следующего года отчет будет готов". "Конечно, будут готовы его основные результаты – мы сможем сказать, что действительно произошло, как дошло до этой трагедии", — добавил он.

Польский министр пояснил, что в своей работе участники комиссии проводили анализ регистраторов полета, а также работу с фотографиями с места катастрофы и идентичным самолетом в Польше.

Он отметил, что на основе фотографий польские специалисты с помощью "лучшего института в мире, который занимается виртуальными реконструкциями", воспроизведут последние секунды полета. При этом Мачеревич не назвал института.

Как сообщило Министерство обороны Польши, ведомство направило в Генпрокуратуру дополнительные материалы в связи с авиакатастрофой. "Министерство национальной обороны передало в Генеральную прокурату дополнительные материалы о подозрении в совершении преступления во вред Республике Польша со стороны (главы Евросовета, экс-премьера Польши — ред.) Дональда Туска", — говорится в заявлении.

В настоящее время в Польше в очередной раз идет расследование причин катастрофы и суд над чиновниками, которых обвиняют в неправильных действиях до и после трагедии.

Пока Туск является свидетелем по делу, которое суд начал рассматривать в марте 2016 года. Среди подсудимых — бывший глава канцелярии премьер-министра Томаш Арабский (занимал пост в 2007–2013 годах), двое сотрудников канцелярии премьера и двое работников посольства Польши в Москве. Истцами по делу выступают 11 членов семей погибших.

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли. Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии.