В Варшаве рассказали, когда подготовят новый отчет о смоленской катастрофе

ВАРШАВА, 11 окт – РИА Новости. Новый отчет о причинах катастрофы польского Ту-154 под Смоленском в 2010 году, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский, будет готов весной 2018 года, заявил министр национальной обороны страны Антоний Мачеревич в эфире телеканала "Республика".
Польский министр пояснил, что в своей работе участники комиссии проводили анализ регистраторов полета, а также работу с фотографиями с места катастрофы и идентичным самолетом в Польше.
Он отметил, что на основе фотографий польские специалисты с помощью "лучшего института в мире, который занимается виртуальными реконструкциями", воспроизведут последние секунды полета. При этом Мачеревич не назвал института.
В настоящее время в Польше в очередной раз идет расследование причин катастрофы и суд над чиновниками, которых обвиняют в неправильных действиях до и после трагедии.
Пока Туск является свидетелем по делу, которое суд начал рассматривать в марте 2016 года. Среди подсудимых — бывший глава канцелярии премьер-министра Томаш Арабский (занимал пост в 2007–2013 годах), двое сотрудников канцелярии премьера и двое работников посольства Польши в Москве. Истцами по делу выступают 11 членов семей погибших.
Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии.