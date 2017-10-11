Силовики более 50 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 11 окт — РИА Новости. Украинские силовики более 50 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявил в среду журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 51 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 19 населенных пунктов республики, по которым применялись танки, минометы, БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие. В результате обстрела повреждения получили три домостроения в Докучаевске и Коминтерново", — сказал представитель ведомства.