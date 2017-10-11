МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Предложение председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона приостановить провозглашение независимости автономного сообщества является мудрым решением, которое позволит избежать нарастания конфликта в Испании, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее Пучдемон призвал парламент автономного сообщества приостановить провозглашение независимости и вести переговоры с Мадридом.
"Это мудрое решение, которое позволит избежать нарастания конфликта в стране. Мадриду и Барселоне, прежде всего, нужен диалог для того, чтобы найти компромисс и учесть интересы всех сторон. Вообще, все эти вопросы, конечно же, внутреннее дело Испании", — сказал Слуцкий РИА Новости.
Король Испании Фелипе VI в обращении к подданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании". Правительство Мариано Рахоя отказывается вести любые переговоры с властями Каталонии, "пока те не вернутся в законное русло".