МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Предложение председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона приостановить провозглашение независимости автономного сообщества является мудрым решением, которое позволит избежать нарастания конфликта в Испании, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее Пучдемон призвал парламент автономного сообщества приостановить провозглашение независимости и вести переговоры с Мадридом.

"Это мудрое решение, которое позволит избежать нарастания конфликта в стране. Мадриду и Барселоне, прежде всего, нужен диалог для того, чтобы найти компромисс и учесть интересы всех сторон. Вообще, все эти вопросы, конечно же, внутреннее дело Испании", — сказал Слуцкий РИА Новости.

Во вторник глава женералитета Карлес Пучдемон представил парламенту Каталонии результаты референдума о независимости, который прошел в автономном сообществе 1 октября. Этот референдум не признает официальный Мадрид, еще до проведения Конституционный суд заморозил его. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и участниками голосования, есть пострадавшие с обеих сторон. По данным каталонских властей, за независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.

Король Испании Фелипе VI в обращении к подданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании". Правительство Мариано Рахоя отказывается вести любые переговоры с властями Каталонии, "пока те не вернутся в законное русло".