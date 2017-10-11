Савченко рассказала о неспособности Европы назвать Россию "агрессором"

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко заявила, что Европа не может назвать Россию "агрессором". Об этом она заявила в эфире телеканала NewsOne.

По мнению Савченко, в Старом Свете опасаются "европейской войны" и не хотят предпринимать радикальных мер против России. "Европа сказала: "Мы не можем назвать Россию агрессором, назовите ее так вы". Хорошо — мы назвали. Для того, чтобы забрать право вето России в ООН нужно, чтобы мир назвал Россию агрессором. Будет ли это? Нет", — приводит телеканал слова Савченко.

Парламентарий также добавила, что Евросоюз не готов рисковать европейскими странами ради Украины.

Верховная рада 6 октября приняла в первом чтении предложенный президентом Петром Порошенко закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". Согласно документу, Украина позиционирует Россию как "страну-агрессора", а территории Донецкой и Луганской областей — как "временно оккупированные". Он также определяет границы той территории, которой управляет "пророссийская", с точки зрения Киева, администрация.