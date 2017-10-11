В Таиланде центральные провинции предупредили о надвигающемся наводнении

БАНГКОК, 11 окт – РИА Новости. Центральные провинции Таиланда, соседние с Бангкоком, в ближайшее время ожидает наводнение, в то время как сама столица останется в безопасности, говорится в заявлении Королевского департамента ирригации Таиланда, переданном в среду в местные и иностранные СМИ.

В связи с накоплением большого количества дождевой воды в ирригационных водохранилищах в результате длительных ливневых дождей и наполнения рек дождевой водой, стекающей из горных северных провинций, департамент, начиная со вторника, начал выпускать и отводить воду из национальной сети ирригационных водохранилищ, наполненных в настоящее время на 90-100%, говорится в заявлении.

В связи с этим уровень воды в реке Чаопрайя и ее притоках, уже превышающий сезонные нормы, повысится на 0,8-1,5 метра, что вызовет затопление прилегающих территорий, в том числе тех, на которых расположены населенные пункты и несколько речных портов.

После открытия шлюзов вода сливается из водохранилищ со скоростью 2600 кубометров в секунду, одновременно насосные станции перекачивают воду на незаселенные территории, подготовленные для приема сезонных излишков воды, со скоростью более 400 кубометров в секунду, говорится в документе.

Наибольшие по площади затопления участки находятся в провинции Аюттхайя, и в ближайшее время наводнение, начавшееся здесь несколько недель назад, усилится и расширится. Несмотря на то что столица Таиланда Бангкок находится по соседству с провинцией Аюттхайя, вниз по течению Чаопрайи, в документе, который подписал заместитель руководителя королевского департамента ирригации Тхонгплео Конгчан, говорится, что Бангкоку наводнение не угрожает.

В 2011 году катастрофическое наводнение, вызванное ливневыми дождями и стоком дождевых вод с гор в северных провинциях Таиланда, затопило более трети территории Бангкока и нанесло огромный ущерб экономике таиландской столицы.