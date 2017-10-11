В Таиланде центральные провинции предупредили о надвигающемся наводнении

БАНГКОК, 11 окт – РИА Новости. Центральные провинции Таиланда, соседние с Бангкоком, в ближайшее время ожидает наводнение, в то время как сама столица останется в безопасности, говорится в заявлении Королевского департамента ирригации Таиланда, переданном в среду в местные и иностранные СМИ.
В связи с этим уровень воды в реке Чаопрайя и ее притоках, уже превышающий сезонные нормы, повысится на 0,8-1,5 метра, что вызовет затопление прилегающих территорий, в том числе тех, на которых расположены населенные пункты и несколько речных портов.
После открытия шлюзов вода сливается из водохранилищ со скоростью 2600 кубометров в секунду, одновременно насосные станции перекачивают воду на незаселенные территории, подготовленные для приема сезонных излишков воды, со скоростью более 400 кубометров в секунду, говорится в документе.
В 2011 году катастрофическое наводнение, вызванное ливневыми дождями и стоком дождевых вод с гор в северных провинциях Таиланда, затопило более трети территории Бангкока и нанесло огромный ущерб экономике таиландской столицы.