В Мексике убили мэра муниципалитета

МЕХИКО, 11 окт – РИА Новости. Глава администрации муниципалитета Уитсилан-де-Сердан в мексиканском штате Пуэбла убит во вторник неизвестными, сообщило политическое движение "Крестьянский факел", к которому принадлежал погибший.

"Убит муниципальный глава Уитсилана в Пуэбле Мануэль Эрнандес Пасьон", — говорится в сообщении движения в его микроблоге в Twitter. По предварительной информации, Эрнандес был расстрелян на дороге, когда ехал из соседнего города.

Это далеко не первый случай убийства глав мексиканских населенных пунктов. В начале октября был застрелен мэр города Парачо в штате Мичоакан по имени Сталин Санчес Гонсалес. В августе был убит глава администрации Уэуэтлана в Пуэбле Хосе Сантамария Савала. В июле вооруженные бандиты напали на автомобиль мэра города Пунгарабато в штате Герреро Амбросио Сото Дуарте, убив его, а до этого глава администрации индейского городка Сан-Хуан-Чамула в штате Чьяпас был убит возмущенными горожанами, пришедшими к мэрии с финансовыми претензиями.