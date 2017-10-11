Мексика получит $150 миллионов страховки после землетрясения

Мужчина выходит из здания, рухнушего после землетрясения, в Мехико. Архивное фото

Мужчина выходит из здания, рухнушего после землетрясения, в Мехико. Архивное фото

МЕХИКО, 11 окт – РИА Новости. Министерство финансов Мексики сообщило во вторник о предстоящей выплате стране страховки в размере примерно 150 миллионов долларов за землетрясение 7 сентября.

Магнитуда толчков тогда достигла 8,1, погибли десятки человек, пострадала инфраструктура в ряде штатов. При этом 19 сентября в Мексике произошло еще одно землетрясение, жертвами которого стали 369 человек.

"Подтверждается активация "Катастрофических облигаций" (Bono catastrofico), по которым будет получено 150 миллионов долларов", — говорится в сообщении минфина.

Эта страховка была приобретена Мексикой на внешних рынках заимствований несколько лет назад при посредничестве Всемирного банка, через который и будут переведены средства. Примечательно, что страховка была продлена 4 августа, то есть чуть более чем за месяц до удара стихии.

Деньги поступят в специальный фонд по ликвидации последствий природных бедствий и будут использованы как дополнительные средства для восстановления пострадавшей инфраструктуры, отмечается в коммюнике минфина.