Трамп и Мэй обсудили, как помешать Ирану завладеть ядерным оружием

ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудили, как не дать Ирану получить ядерное оружие, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении Белого дома.

Ранее офис британского премьера сообщил, что Мэй подтвердила намерение Великобритании соблюдать договоренности с Ираном по ядерной программе.

"Президент Дональд Трамп поговорил сегодня с премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй, чтобы обсудить способы, с помощью которых можно перекрыть Ирану все пути к ядерному оружию. Президент Трамп подчеркнул необходимость совместной работы над тем, чтобы привлечь иранский режим к ответственности за злонамеренные и дестабилизирующие действия, особенно за спонсирование терроризма и разработку ракет, которые представляют собой угрозу", — говорится в заявлении.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года. Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что подумывает о выходе из сделки, при этом все остальные ее участники заявляют, что намерены придерживаться соглашения.

Ранее газета Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп намерен вскоре объявить об аннулировании ядерного соглашения с Ираном. По словам официального представителя Белого дома Сары Сандерс, Трамп скоро представит всеобъемлющую стратегию в отношении Ирана. По словам представителя Даунинг-стрит, Мэй и президент Трамп также обсудили и этот вопрос.