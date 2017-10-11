Трамп и Мэй обсудили, как помешать Ирану завладеть ядерным оружием

ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудили, как не дать Ирану получить ядерное оружие, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении Белого дома.
"Президент Дональд Трамп поговорил сегодня с премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй, чтобы обсудить способы, с помощью которых можно перекрыть Ирану все пути к ядерному оружию. Президент Трамп подчеркнул необходимость совместной работы над тем, чтобы привлечь иранский режим к ответственности за злонамеренные и дестабилизирующие действия, особенно за спонсирование терроризма и разработку ракет, которые представляют собой угрозу", — говорится в заявлении.
Ранее газета Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп намерен вскоре объявить об аннулировании ядерного соглашения с Ираном. По словам официального представителя Белого дома Сары Сандерс, Трамп скоро представит всеобъемлющую стратегию в отношении Ирана. По словам представителя Даунинг-стрит, Мэй и президент Трамп также обсудили и этот вопрос.