Американские моряки назвали свой крейсер тюрьмой, бесполезной против КНДР

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Моряки крейсера "Шайло" Седьмого флота ВМС США, в зону ответственности которого входит западная часть Тихого океана и восточная часть Индийского, пожаловались в анонимном опросе, который провело издание Navy Times, на плохие условия службы и низкую боеспособность корабля.

Участвовавшие в опросе военнослужащие заявили о беспомощности руководящего состава, жестоком отношении командиров, а также о мыслях о суициде. "Что-нибудь ужасное обязательно случится, это просто вопрос времени", — признался один из моряков.

"Я молюсь, чтобы нам не пришлось сбивать ракету Северной Кореи, иначе все увидят нашу неэффективность", — заявил другой, назвав свой корабль "плавучей тюрьмой".

Кроме того, экипаж рассказал о перегруженности работой, недостаточных тренировках и длительном ожидании ремонта корабля. При этом они отметили, что моряки зачастую боятся жаловаться, опасаясь наказания со стороны командиров.

"Это гонка. Мы соревнуемся с нашим кораблем, кто раньше сломается", — рассказал один из опрошенных.

Седьмой флот ВМС США является одним из ключевых компонентов ПРО, направленной на защиту от ракет КНДР, Китая и России. Летом эсминцы этого флота "Джон Маккейн" и "Фицджеральд" столкнулись с торговыми судами, в результате чего погибли 17 моряков.