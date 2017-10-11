РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

"Касперский" не знает об "израильском следе" в запрете на продукцию в США

04:5511.10.2017
0980
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЗдание компании Лаборатория Касперского. Архивное фотоЗдание компании Лаборатория Касперского. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Компания "Лаборатория Касперского" заявила, что ничего не знает об "израильском следе" в запрете на его продукцию в федеральных учреждениях США.

Сотрудник в офисе компании Лаборатория Касперского. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
СМИ рассказали, на чем основывался запрет на программы "Касперского" в США
Ранее американские СМИ сообщили со ссылкой на анонимные источники, что запрет был связан с тем, что израильские спецслужбы сообщили американским коллегам о "российских хакерах", которые пользовались продукцией "Касперского", чтобы украсть секретную информацию АНБ. Доказательств предоставлено не было.

"Лаборатория Касперского" не участвовала и ничего не знает о данной ситуации. Неприкосновенность нашей продукции играет основополагающую роль в нашем бизнесе, так что "Лаборатория Касперского" выпускает "заплаты" для любых уязвимостей, о которых ей сообщают или которые она находит сама", — говорится в заявлении компании, которое опубликовал на своей странице в Facebook ее основатель Евгений Касперский.

Мужчина в офисе компании Лаборатория Касперского в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Касперский готов участвовать в слушаниях Конгресса США 25 октября
"Лаборатория Касперского" вновь повторяет, что готова работать вместе с властями США, чтобы развеять любую обеспокоенность, которая может быть у них относительно нашей продукции и систем. Мы просим предоставить любую релевантную, поддающуюся подтверждению информацию, которая поможет компании как можно раньше начать расследование", — говорится в заявлении. Компания также вновь заявила, что никогда не помогала кибершпионажу со стороны какого бы то ни было правительства.

Запрет на использование программных продуктов компании "Лаборатория Касперского" в федеральных учреждениях США основывался на информации, которую спецслужбы США получили от израильских коллег, пишут со ссылкой на многочисленные анонимные источники газеты New York Times и Washington Post.

Офис компании Лаборатория Касперского. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
"Лаборатория Касперского" заявила об изменении стратегии работы в США
По их утверждению, в 2015 году израильские спецслужбы обнаружили на компьютерах "Касперского" некие хакерские инструменты, которые предположительно были похищены российскими правительственными службами у Агентства национальной безопасности США. Источники газет заявляют, что в результате "российской операции" у сотрудника АНБ были украдены секретные документы, которые тот по недосмотру хранил на своем домашнем компьютере, где был установлен антивирус производства "Касперского". При этом источники допускают, что в руки "российских хакеров" могли попасть и другие секретные данные правительства США.

АНБ и Белый дом, а также посольство Израиля отказались комментировать статьи. Доказательств причастности хакеров или государственных учреждений из России к взлому каких-либо компьютеров газеты не предоставили.

Генеральный директор Лаборатории Касперского Евгений Касперский. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Касперский ответил на обвинения в шпионаже и истерику в американских СМИ
Министерство внутренней безопасности США 13 сентября опубликовало директиву, которой предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США.

В компании эти обвинения опровергли и предложили предоставить американским властям исходный код программного продукта. Это предложение встретило скептическое отношение со стороны США. Так, координатор Белого дома по кибербезопасности Роб Джойс заявил, что не доверяет исходному коду "Касперского", поскольку тот может меняться ежедневно в ходе установления обновлений антивируса на компьютер.

Один из комитетов конгресса США пригласил основателя компании Евгения Касперского дать показания на открытых слушаниях, но затем без объяснения причин отложил слушания на неопределенный срок.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена