"Касперский" не знает об "израильском следе" в запрете на продукцию в США

ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Компания "Лаборатория Касперского" заявила, что ничего не знает об "израильском следе" в запрете на его продукцию в федеральных учреждениях США.

Ранее американские СМИ сообщили со ссылкой на анонимные источники, что запрет был связан с тем, что израильские спецслужбы сообщили американским коллегам о "российских хакерах", которые пользовались продукцией "Касперского", чтобы украсть секретную информацию АНБ. Доказательств предоставлено не было.

"Лаборатория Касперского" не участвовала и ничего не знает о данной ситуации. Неприкосновенность нашей продукции играет основополагающую роль в нашем бизнесе, так что "Лаборатория Касперского" выпускает "заплаты" для любых уязвимостей, о которых ей сообщают или которые она находит сама", — говорится в заявлении компании, которое опубликовал на своей странице в Facebook ее основатель Евгений Касперский.

"Лаборатория Касперского" вновь повторяет, что готова работать вместе с властями США, чтобы развеять любую обеспокоенность, которая может быть у них относительно нашей продукции и систем. Мы просим предоставить любую релевантную, поддающуюся подтверждению информацию, которая поможет компании как можно раньше начать расследование", — говорится в заявлении. Компания также вновь заявила, что никогда не помогала кибершпионажу со стороны какого бы то ни было правительства.

Запрет на использование программных продуктов компании "Лаборатория Касперского" в федеральных учреждениях США основывался на информации, которую спецслужбы США получили от израильских коллег, пишут со ссылкой на многочисленные анонимные источники газеты New York Times и Washington Post.

По их утверждению, в 2015 году израильские спецслужбы обнаружили на компьютерах "Касперского" некие хакерские инструменты, которые предположительно были похищены российскими правительственными службами у Агентства национальной безопасности США. Источники газет заявляют, что в результате "российской операции" у сотрудника АНБ были украдены секретные документы, которые тот по недосмотру хранил на своем домашнем компьютере, где был установлен антивирус производства "Касперского". При этом источники допускают, что в руки "российских хакеров" могли попасть и другие секретные данные правительства США.

АНБ и Белый дом, а также посольство Израиля отказались комментировать статьи. Доказательств причастности хакеров или государственных учреждений из России к взлому каких-либо компьютеров газеты не предоставили.

Министерство внутренней безопасности США 13 сентября опубликовало директиву, которой предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США.

В компании эти обвинения опровергли и предложили предоставить американским властям исходный код программного продукта. Это предложение встретило скептическое отношение со стороны США. Так, координатор Белого дома по кибербезопасности Роб Джойс заявил, что не доверяет исходному коду "Касперского", поскольку тот может меняться ежедневно в ходе установления обновлений антивируса на компьютер.

Один из комитетов конгресса США пригласил основателя компании Евгения Касперского дать показания на открытых слушаниях, но затем без объяснения причин отложил слушания на неопределенный срок.