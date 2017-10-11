На действующем вулкане Симмоэ в Японии началось небольшое извержение

ТОКИО, 11 окт — РИА Новости, Ксения Нака. Небольшое извержение зафиксировано на действующем вулкане Симмоэ горной цепи Кирисима в Японии, сообщило в среду главное метеорологическое управление страны.

Метеорологи зафиксировали столб дыма и высотой 300 метров. В начале месяца метеорологи отметили активность вулкана и повысили степень вулканической опасности на одну ступень до второго уровня. Это означает, что в радиусе одного километра возможно падение крупных вулканических камней, в связи с чем дороги, ведущие к вулкану, перекрыты.

Метеорологи считают, что слабая вулканическая деятельность продлится какое-то время, и призывают соблюдать осторожность. В десяти километрах от вулкана в городке Такахару отмечено небольшое выпадение вулканического пепла.

Вулкан Симмоэ принадлежит горной цепи Кирисима на границе префектур Миядзаки и Кагосима на юго-западе Японии. В последний раз вулкан извергался 6 лет назад.