В отеле в Лас-Вегасе не уверены, что стрелка могли обезвредить заранее

ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Владельцы гостиницы Mandalay Bay в Лас-Вегасе отказываются подтвердить версию, что исполнителя массового убийства Стивена Пэддока обнаружили и теоретически могли обезвредить еще до стрельбы, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении представителя компании MGM Resorts Дебры ДеШонг.

"Это расследование продолжается, многие детали меняются. Как мы видели на брифингах правоохранительных органов на протяжении последней недели, многие факты еще не подтверждены и продолжают меняться по мере того, как (полиция) изучает события. Мы не можем быть уверены в той версии последовательности событий, которая была представлена только что и которую сообщили публике. Мы считаем, что то, что говорят сейчас, может быть неверно", — заявила представитель компании-владельца гостиницы Дебра ДеШонг.

Она отказалась от дальнейших комментариев, сославшись на то, что комментировать должны правоохранительные органы.

Стивен Пэддок убил 58 и ранил около 500 человек неделю назад на концерте в Лас-Вегасе. Он вел огонь из автоматического оружия с 32-го этажа гостиницы Mandalay Bay. Власти сначала сообщили, что стрельба шла 11 минут, после чего Пэддок выпустил более 200 пуль в охранника, который постучал в дверь номера. Охранник отделался одним легким ранением. Еще больше часа ушло у полиции на то, чтобы войти в номер и увидеть, что убийца застрелился. Однако во вторник шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо заявил, что охранник постучал в номер и получил несколько очередей в ответ за шесть минут до начала стрельбы по людям. Это вызвало критику в адрес полиции, которая оценила свою работу на "отлично". Критики заявляют, что полиция могла обезвредить преступника еще до начала стрельбы.