СМИ: жена обвиняемого в домогательствах Вайнштейна решила уйти от него

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Жена американского продюсера Харви Вайнштейна Джорджина Чапман сообщила, что решила уйти от него на фоне обвинений в сексуальных домогательствах, сообщает в среду издание People.

"Мое сердце разрывается от боли за всех женщин, которые пережили ужасные страдания из-за этих непростительных действий. Я решила уйти от мужа. Забота о моих маленьких детях — это главное для меня", — сообщила 41-летняя Чапман, обратившись к СМИ с просьбой не вторгаться в личную жизнь.

По информации издания New York Times , которое опубликовало результаты собственного расследования, Вайнштейн на протяжении десятилетий, начиная примерно с 1990 года, приставал к женщинам, обещая помочь им с карьерой, это были известные актрисы, помощницы продюсера и многие другие.

Ранее несколько известных актрис, включая Гвинет Пэлтроу и Анджелину Джоли, сообщили, что в начале своей карьеры подверглись домогательствам со стороны Вайнштейна.

Сам Вайнштейн признал, что своим поведением "причинял боль" коллегам, и принес извинения.

Впоследствии совет директоров Weinstein Company, образованной братьями Бобом и Харви Вайнштейнами, уволил продюсера.