СМИ рассказали, на чем основывался запрет на программы "Касперского" в США

ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Запрет на использование программных продуктов компании "Лаборатория Касперского" в федеральных учреждениях США основывался на информации, которую спецслужбы США получили от израильских коллег, пишут со ссылкой на многочисленные анонимные источники газеты New York Times и Washington Post.
АНБ и Белый дом, а также посольство Израиля отказались комментировать статьи. Доказательств причастности хакеров или государственных учреждений из России к взлому каких-либо компьютеров газеты не предоставили. "Лаборатория Касперского" заявила, что ничего не знает и не имеет отношения к каким-либо подобным действиям. "Лаборатория Касперского" никогда не помогала и не будет помогать никакому правительству в мире в кибершпионаже", — говорится в заявлении компании. Также компания потребовала обнародовать любую информацию, которая помогла бы провести внутреннее расследование обвинений СМИ.
В компании эти обвинения опровергли и предложили предоставить американским властям исходный код программного продукта. Это предложение встретило скептическое отношение со стороны США. Так, координатор Белого дома по кибербезопасности Роб Джойс заявил, что не доверяет исходному коду "Касперского", поскольку тот может меняться ежедневно в ходе установления обновлений антивируса на компьютер.
Один из комитетов конгресса США пригласил основателя компании Евгения Касперского дать показания на открытых слушаниях, но затем без объяснения причин отложил слушания на неопределенный срок.