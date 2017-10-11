Украинские военные объяснили, как оказался в России задержанный боец

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Украинский военнослужащий, о задержании которого ранее сообщили в погрануправлении ФСБ по Белгородской и Воронежской областям, самовольно покинул место службы. Об этом сообщается на странице в Facebook штаба, отвечающего за проведение операции в Донбассе.

"Предварительно установлено, что 6 октября военнослужащий одного из подразделений, которое сейчас дислоцируется в районе проведения АТО, без оформления необходимых документов на убытие из воинской части с устного разрешения командира уехал домой по семейным обстоятельствам", — говорится в заявлении.

По факту самовольного оставления воинской части начато расследование.

Ранее погрануправление ФСБ по Белгородской и Воронежской областям сообщило о задержании за нарушение границы на луганском направлении мужчины, представившегося0 военнослужащим украинской армии. Обстоятельства случившегося устанавливаются.