Верховный суд США отказал в одном из исков по иммиграционному указу Трампа

ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Верховный суд США отказал в одном из исков против иммиграционного указа президента США Дональда Трампа, говорится в решении суда.

Решение касается указа, выпущенного в марте. Срок действия указа уже истек. Тот указ запрещал въезд гражданам шести стран Ближнего Востока и Северной Африки с преимущественно мусульманским населением. По заявлению администрации, эти страны оказывают помощь террористам, либо же не препятствуют тому, чтобы террористы находили убежище на их территории.

Суд не принял решения по другому иску, который требует отменить 120-дневный запрет на въезд беженцев на территорию США. Этот запрет истекает 24 октября.

Ранее суды нижестоящей инстанции отменяли и ограничивали указ Трампа о запрете на въезд гражданам семи стран, подписанный в январе, и его видоизмененную версию, выпущенную в марте. Однако Верховный суд не согласился с нижестоящими судами и разрешил реализовывать большую часть ограничений из указа Трампа до рассмотрения дела по существу.

В сентябре Трамп объявил о новых ограничениях на въезд граждан ряда стран. Граждане Венесуэлы, КНДР и Чада попадут в список ограничений с 18 октября. В запретном списке останутся граждане Ирана, Йемена, Ливии, Сирии и Сомали, причем с 18 октября ограничения будут ужесточены. Из списка стран с ограничениями на въезд убран Судан, ранее список покинул Ирак.