На верном пути: Трамп прокомментировал возможность третьей мировой войны

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прокомментировал высказывание сенатора-республиканца Боба Коркера о том, что политика главы Белого дома может поставить Соединенные Штаты "на путь к третьей мировой войне". Заявление президента приводится на сайте Белого дома.
"Поверьте, сейчас мы на правильном пути", — сказал американский лидер.
По словам Трампа, "на неверном пути" находились предыдущие американские администрации. Последние 25 лет Соединенные Штаты были "на пути к очень большой проблеме — такой, какую мир раньше никогда не видел", заявил он.
"Путь к третьей мировой"
Сенатор также выразил недовольство активностью главы Белого дома в Twitter. "Я знаю, что в нескольких случаях он своими твитами навредил нам в том, что касается проходивших переговоров", — сказал Коркер, не приведя но конкретных примеров влияния постов Трампа на американскую дипломатию.
Ссора Трампа с КоркеромTwitter с главой комитета сената по международным делам Бобом Коркером.
"Сенатор Боб Коркер "умолял" меня поддержать его кандидатуру для переизбрания в Теннесси. Я сказал "Нет", и он отказался выдвигаться (сказал, что без моей поддержки не победит). Еще он хотел стать госсекретарем, я сказал "Нет, спасибо", — написал американский президент.
Коркер, однако, не остался в долгу. "Стыдно, что Белый дом превратился в детский сад для взрослых", — написал он.
Ранее сенатор, представляющий штат Теннесси, уже вызывал недовольство американского президента. Так, в августе он назвал Трампа "некомпетентным", что вызвало критику со стороны Белого дома.
Миссия "суицид"
Подобные заявления хозяина Белого дома вызвали возмущение в Пхеньяне. Северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал выступление Трампа в ООН "вздором сумасшедшего" и пообещал, что ответные действия Пхеньяна "превзойдут все ожидания". "Я решительно настроен укротить огнем этого американского маразматика", — сказал глава КНДР.
В северокорейском МИД Трампа назвали "психически больным человеком с манией величия" и заявили, что действия Вашингтона "сделали неотвратимым визит наших ракет на материковую часть США".