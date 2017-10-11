Миллионы посетителей Pornhub подверглись атаке вируса

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Несколько миллионов пользователей популярного порноресурса Pornhub более года подвергались атаке вируса, который с помощью рекламных объявлений предлагал установить фальшивые обновления для браузеров, якобы необходимые для продолжения просмотра. После установки программа использовала компьютер жертвы в своих целях, в том числе для накрутки посещаемости других сайтов. Об этом сообщает The Guardian.

По словам экспертов из компании по кибербезопасности Proofpoint, от вируса преимущественно пострадали жители США, Канады и Великобритании. Вредоносную программу под названием Kovter создали хакеры из группировки KovCoreG.

"Хотя основная цель вируса заключается в мошенничестве в области рекламы, это ПО могло использоваться для вымогательства или похищения личной информации пользователей,- заявили в Proofpoint, отметив, что программа продолжает действовать на других сайтах и нацелена на новые жертвы.