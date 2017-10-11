КНДР попросила у депутатов Госдумы поддержки в "укрощении" США

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Депутатов Госдумы от фракции ЛДПР, которые побывали с визитом в Пхеньяне, просили поддержать намерение лидера КНДР Ким Чен Ына "укрощать огнем" США. Об этом сообщается в отчете о визите делегации ЛДПР в Северную Корею.
"В своих подходах северокорейская сторона руководствовалась заявлением председателя ТПК Ким Чен Ына от 22 сентября, где он выразил намерение "укрощать огнем" США. При этом просили нас "поддержать позиции" данного заявления", — сообщается в отчете депутатов, который находится в распоряжении РИА Новости.
"Ограничились тем, что "придаем значение проблематике" заявления и подчеркнули приверженность ЛДПР мирному урегулированию ситуации на Корейском полуострове и в регионе в целом путем переговоров. Согласились с неприемлемостью угроз уничтожения государств, высказанных с трибуны Генассамблеи ООН", — заявили парламентарии.
В конце сентября президент США Дональд Трамп с трибуны ООН пригрозил "полностью уничтожить" КНДР. Он также назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына "человеком-ракетой", который "отправился в самоубийственный полет". Ким Чен Ын ответил главе Белого дома обещанием "укротить Трампа огнем".
В августе и сентябре Совбез ООН значительно ужесточил санкции против КНДР за ракетную и ядерную программу Пхеньяна. США также ввели против КНДР беспрецедентно жесткие односторонние финансовые санкции.