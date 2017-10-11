Трамп обсудил с советниками "возможные ответы на агрессию со стороны КНДР"

ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп обсудил с ведущими советниками "возможные ответы на агрессию со стороны КНДР", говорится в поступившем в РИА Новости сообщении Белого дома.

"Сегодня утром президент Дональд Трамп встретился со своей командой по национальной безопасности, его проинформировали министр обороны Джеймс Мэттис и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд. Брифинг и дискуссия были сосредоточены на спектре возможностей, которые имеются, чтобы ответить на любую форму северокорейской агрессии или, если это необходимо, чтобы помешать Северной Корее угрожать ядерным оружием Соединенным Штатам и их союзникам", — говорится в сообщении Белого дома.

Трамп неоднократно намекал на возможность силового решения северокорейской ядерной проблемы. США также выступили инициаторами международных санкций, которые дважды за последние месяцы вводил против КНДР Совет Безопасности ООН.