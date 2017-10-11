Заказчиков скандального досье на Трампа вызвали в конгресс

ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Заказчиков скандального досье на президента США Дональда Трампа вызвали для объяснений в комитет по разведке палаты представителей конгресса, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на Джошуа Леви — адвоката, который представляет фирму-заказчика Fusion GPS.
Адвокат назвал повестку открытой попыткой подорвать достоверность досье. Он отметил, что фирма сотрудничает с комитетом.
Ранее газета New York Times писала, что сторонники демократической партии и противники Трампа среди республиканцев в 2015 году, когда миллиардер был кандидатом в президенты, наняли исследовательскую фирму Fusion GPS, возглавляемую Гленном Симпсоном, для составления досье на Трампа, где бы отражались его слабости и скандалы, связанные с бизнесом в недвижимости. В июне 2016 года Симпсон нанял бывшего британского агента МИ-6 Кристофера Стила. В анонимном документе утверждается, что "российские агенты" обладают компрометирующей информацией о Трампе. Документ был опубликован ресурсом BuzzFeed. Досье вызвало противоречивую реакцию. Опубликовавший досье сайт отмежевался от его содержания, а Белый дом категорически опроверг утверждения авторов.
Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".