Глава Каталонии подписал декларацию о независимости

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон, его заместитель Ориол Жункарес, а также спикер парламента Карме Форкадель поставили свои подписи под декларацией о независимости.

Документ также подписали депутаты от партий, поддерживающих независимость, — "Вместе за да" и "Кандидатура народного единства", которые имеют в парламенте абсолютное большинство – 72 мандата, сообщает телеканал 24 Horas.

Приостановить провозглашение независимости



Ранее, выступая в парламенте с результатами референдума, Пучдемон заявил, что результаты голосования 1 октября говорят о том, что "Каталония получила право стать независимым государством в форме республики", а также, что он "принимает мандат граждан… для того, чтобы Каталония стала независимым государством".

Однако затем Пучдемон призвал парламент "приостановить действие декларации о независимости, чтобы прийти к диалогу, который сделает возможным согласованные переговоры". Пучдемон также призвал испанское правительство принять идею посредников между Мадридом и женералитетом.

Реакция Мадрида

Министр юстиции Испании Рафаэль Катала, в свою очередь, сообщил, что заявление главы женералитета (правительства) Каталонии Карлеса Пучдемона о независимости не может считаться действительным. "Мы не можем признать референдум, который проводился незаконно, и мы не можем признать действительной недекларацию о независимости, которая немедленно была приостановлена", — заявил глава минюста.

Заместитель председателя испанского правительства Сорайя Саэнс де Сантамария полагает, что власти Каталонии, раздавая невыполнимые обещания остаться в составе Евросоюза и еврозоне в случае независимости, лгут жителям автономного сообщества. "Это то, что предлагают каталонцам – ложь. Я прошу подумать, пока есть время, принять справедливое решение. Сейчас они предлагают только разрушение. Я взываю к их совести", — сказала вице-премьер.

Глава государства, король Испании Фелипе VI в обращении к подданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании".

Сдача позиций

Предложив такое компромиссное решение, Пучдемон сдал позиции, и Каталония может забыть о независимости, заявили эксперты РИА Новости.

"Безусловно, Пучдемон отступил, потому что многие ждали, что он объявит прямо и открыто о том, что Каталония становится независимой, но он этого не сделал. Видимо, сыграло роль давление на него с разных сторон", — сказал профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО, эксперт Российского совета по международным делам Сергей Хенкин.

Заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер, в свою очередь, считает, что Мадрид не пойдет на переговоры с Каталонией. "Я не уверен, что с ними будет вести диалог испанское правительство, поскольку референдум — это антиконституционный акт. Это абсолютно безнадежное дело. Мадрид не пойдет на переговоры, пока каталонцы не признают, что референдум был незаконным. Но они этого не признают, естественно", — заявил он РИА Новости.

Сложившая ситуация, по мнению эксперта, может привести к упразднению Мадридом администрации Каталонии и введению прямого управления автономией из столицы. "Есть 151-я статья конституции, которая может ввести прямое управление Каталонией из Мадрида, то есть упразднят вообще эту администрацию. Но это тоже сложный путь", — сказал собеседник агентства.

Диалог с Барселоной

Мадрид готов обсуждать будущее Каталонии, но только когда власти автономии вернутся в рамки закона, заявил ранее в интервью РИА Новости посол Испании в России Игнасио Ибаньес.

"В законе Испании четко прописано, каким образом должны проводиться такие референдумы. Решение принимает не парламент региона, а парламент страны при согласии всех политических сил, в том числе, конечно, и каталонских партий. Если парламент Испании примет предложение парламента региона, то могут обсуждаться любые вопросы. Но в конституции четко сказано, что решение о проведении референдума должно обсуждаться с участием всех политических сил", — заявил посол.

Он подчеркнул, что такое обсуждение должно вестись в национальном парламенте, и выразил надежду, "что так в конечном счете и произойдет".

Останется ли Каталония в Евросоюзе

В законодательстве Евросоюза нет положения, что в случае провозглашения независимости регион в составе национального государства окажется вне ЕС, заявил в среду министр иностранных дел испанской Каталонии Рауль Ромева. Еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси заявил ранее, что ЕC признает только Испанию в качестве члена этого регионального сообщества, и если Каталония станет независимой, она не получит членства в союзе.

"Это нигде не записано", — заявил Ромева в эфире телерадиокомпании RTBF.

Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и участниками голосования, есть пострадавшие с обеих сторон. За независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.