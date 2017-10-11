Глава Каталонии подписал декларацию о независимости

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон, его заместитель Ориол Жункарес, а также спикер парламента Карме Форкадель поставили свои подписи под декларацией о независимости.
Документ также подписали депутаты от партий, поддерживающих независимость, — "Вместе за да" и "Кандидатура народного единства", которые имеют в парламенте абсолютное большинство – 72 мандата, сообщает телеканал 24 Horas.
Приостановить провозглашение независимости
Однако затем Пучдемон призвал парламент "приостановить действие декларации о независимости, чтобы прийти к диалогу, который сделает возможным согласованные переговоры". Пучдемон также призвал испанское правительство принять идею посредников между Мадридом и женералитетом.
Реакция Мадрида
Заместитель председателя испанского правительства Сорайя Саэнс де Сантамария полагает, что власти Каталонии, раздавая невыполнимые обещания остаться в составе Евросоюза и еврозоне в случае независимости, лгут жителям автономного сообщества. "Это то, что предлагают каталонцам – ложь. Я прошу подумать, пока есть время, принять справедливое решение. Сейчас они предлагают только разрушение. Я взываю к их совести", — сказала вице-премьер.
Глава государства, король Испании Фелипе VI в обращении к подданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании".
Сдача позиций
"Безусловно, Пучдемон отступил, потому что многие ждали, что он объявит прямо и открыто о том, что Каталония становится независимой, но он этого не сделал. Видимо, сыграло роль давление на него с разных сторон", — сказал профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО, эксперт Российского совета по международным делам Сергей Хенкин.
Заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер, в свою очередь, считает, что Мадрид не пойдет на переговоры с Каталонией. "Я не уверен, что с ними будет вести диалог испанское правительство, поскольку референдум — это антиконституционный акт. Это абсолютно безнадежное дело. Мадрид не пойдет на переговоры, пока каталонцы не признают, что референдум был незаконным. Но они этого не признают, естественно", — заявил он РИА Новости.
Сложившая ситуация, по мнению эксперта, может привести к упразднению Мадридом администрации Каталонии и введению прямого управления автономией из столицы. "Есть 151-я статья конституции, которая может ввести прямое управление Каталонией из Мадрида, то есть упразднят вообще эту администрацию. Но это тоже сложный путь", — сказал собеседник агентства.
Диалог с Барселоной
"В законе Испании четко прописано, каким образом должны проводиться такие референдумы. Решение принимает не парламент региона, а парламент страны при согласии всех политических сил, в том числе, конечно, и каталонских партий. Если парламент Испании примет предложение парламента региона, то могут обсуждаться любые вопросы. Но в конституции четко сказано, что решение о проведении референдума должно обсуждаться с участием всех политических сил", — заявил посол.
Он подчеркнул, что такое обсуждение должно вестись в национальном парламенте, и выразил надежду, "что так в конечном счете и произойдет".
Останется ли Каталония в Евросоюзе
"Это нигде не записано", — заявил Ромева в эфире телерадиокомпании RTBF.
Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и участниками голосования, есть пострадавшие с обеих сторон. За независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.