Россиян предупредили о самой крупной за 20 лет вспышке гепатита А в США

Во время процедуры вакцинации против гриппа. Архивное фото

Во время процедуры вакцинации против гриппа. Архивное фото

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Роспотребнадзор предупредил о самой крупной за последние 20 лет вспышке гепатита А в американских штатах Калифорния, Мичиган и Колорадо.

"Специалисты санитарно-эпидемиологического контроля США признают, что текущая вспышка гепатита А — самая крупная за 20 лет. Власти штатов проводят массовые вакцинации бездомного населения, которое представляет наибольшую угрозу, так как незарегистрированные лица могут переезжать в неизвестном направлении по всей стране", — говорится в сообщении российского ведомства.

По официальным сообщениям министерства здравоохранения штата Калифорния от 9 октября, в городах Сан Диего, Санта-Круз и Лос-Анджелесе с ноября 2016 года зарегистрировано более 560 случаев гепатита А, из них 17 — со смертельным исходом.

По данным Роспотребнадзора, министерство здравоохранения штата Мичиган 9 октября сообщило об алиментарных причинах заболевания гепатитом А, однако основные цифры связываются с лицами, употребляющими наркотики, бездомными или заключенными тюрем. С конца августа этого года в Мичигане зарегистрировано 376 случаев заболевания, сообщает Роспотребнадзор.

Как отметили в российском ведомстве, ранее министерство здравоохранения штата Колорадо также сообщило о 120 новых документально подтвержденных случаях (4 — со смертельным исходом) заражения гепатитом А мужчин, которые употребляли наркотические вещества в инъекциях и имели сексуальные контакты с другими мужчинами.

"По заявлению представителя отдела вирусных гепатитов Центра по контролю за заболеваниями США (СDC)… в США нет стандартов, согласно которым следует действовать при вспышке гепатита А, поскольку каждая вспышка имеет свои особенности, и официальные власти для выбора средств профилактики и борьбы должны учитывать не только тип заболевания, но специфику поражаемого контингента, пути распространения и иные факторы", — говорится в сообщении.

Как отмечается, представитель CDC заявил, что законы штатов отличаются, и от них зависят методы борьбы и степень оповещения населения о вспышке.

Роспотребнадзор обращает внимание россиян на сложившуюся ситуацию и просит учитывать ее при планировании поездок.