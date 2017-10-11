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На Украине вступил в силу закон о пенсионной реформе

Сюжет:
Ситуация на Украине. Октябрь 2017 (108)
00:5711.10.2017
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© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фотоПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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КИЕВ, 11 окт — РИА Новости. Основные положения закона о пенсионной реформе, в том числе в части повышения с октября пенсий для 9 миллионов человек, вступили в силу на Украине.

Петр Порошенко во время подписания законопроектов по пенсионной реформе. 8 октября 2017
© Фото : пресс-службы президента Украины
Для транша от МВФ: Порошенко подписал закон о пенсионной реформе
Верховная рада Украины 3 октября одобрила этот закон, принятие которого является одним из требований для получения очередного транша кредитования от МВФ. В минувшее воскресенье закон подписал президент Петр Порошенко.

Реформа не предполагает повышения пенсионного возраста, однако предусматривает повышение минимально необходимого для выхода на пенсию страхового стажа с 1 января 2018 года с 15 до 25 лет и последующее ежегодное его повышение на 1 год. Закон предусматривает возможность компенсации отсутствия страхового стажа путем взносов в Пенсионный фонд.

Также закон предусматривает повышение пенсий для 9 миллионов человек с октября и отмену налогообложения пенсий для работающих граждан. Ликвидируются спецпенсии для госслужащих, прокуроров, судей и ученых. Единственное исключение — военные.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото.
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Азаров раскритиковал подписанный Порошенко закон о пенсионной реформе
Всего на Украине насчитывается около 12 миллионов пенсионеров. С 1 января 2018 года планируется отменить право на назначение пенсии за выслугу лет для работников образования, здравоохранения, социальной защиты и других категорий. Таким образом, число пенсионеров будет уменьшено. Закон предусматривает норму о ежегодной автоматической индексации пенсий для защиты от инфляции.

Также документ предусматривает увеличение максимальной суммы, с которой платится единый социальный взнос (ЕСВ) до 15 минимальных размеров заработной платы (на данный момент 48 тысяч гривен, или 1,9 тысячи долларов). Проект предусматривает увеличение размера ставки ЕСВ для предприятий с вредными условиями труда до 37% по первому списку и до 29% по второму списку. Для других работодателей ставка ЕСВ в 22% сохранится.

По словам украинского премьера Владимира Гройсмана, проведение пенсионной реформы было "делом чести".

Пенсионеры делают покупки на рынке
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Суть пенсионной реформы на Украине: люди все еще слишком долго живут
"Для меня лично это было делом чести — начать процесс восстановления справедливости и уважения к людям, которые работали всю жизнь и надеялись на то, что в то время, когда выйдут на пенсию, получат хоть какой-то минимум, который даст возможность нормально жить и удовлетворять небольшие необходимости", — сказал Гройсман накануне вступления в силу закона.

Он сообщил, что минимальная пенсия на Украине в рамках принятой Верховной радой пенсионной реформы с 1 октября увеличивается на 10,7% — с 1,312 тысячи до 1,452 тысячи гривен (с 51 до 56 долларов).

Премьер напомнил, что, кроме того, пенсионная реформа предусматривает увеличение с 1 октября выплат пенсионерам пропорционально их стажу. Благодаря этому для 1,3 миллиона пенсионеров выплаты будут повышены на 200 гривен (7,8 доллара), для 1,2 миллиона — от 200 до 500 гривен (от 7,8 до 19 долларов), почти для 2 миллионов — от 500 до 1 тысячи гривен (от 19 до 39 долларов) и более 1,1 миллиона — более чем на 1 тысячу гривен (39 долларов).

Женщина идет по железнодорожным путям недалеко от Дебальцево
© РИА Новости / Джон Траст
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Аналитик: на Украине идет процесс уничтожения пенсионеров
Наиболее противоречивая норма в пенсионной реформе — это введение обязательного накопительного уровня с 2019 года. Сейчас при кабмине создана рабочая группа, которая должна разработать дорожную карту его запуска. Если правительство пойдет на введение обязательного накопительного уровня пенсионной системы, то в следующем году Украину ждет очередной достаточно серьезный этап пенсионной реформы.

На данный момент на Украине действует солидарная система начисления пенсий. В октябре 2011 года стартовал первый этап пенсионной реформы, главным элементом которого является постепенное увеличение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет на протяжении десяти лет.

Оппозиция обжалует закон

Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Всемирный банк и МВФ раскритиковали проект пенсионной реформы на Украине
Пенсионная реформа вызвала серьезную критику со стороны оппозиционных партий в Раде. Фракция "Оппозиционный блок" заявила, что принятый закон фактически "повышает пенсионный возраст, нарушает конституцию Украины и ограничивает возможность миллионов граждан получать пенсии". В связи с этим партия намерена инициировать обращение в Конституционный суд Украины с требованием признать неконституционными отдельные положения закона о пенсионной реформе.

"Оппозиционный блок" выступает против этой антинародной псевдореформы. Мы заявляем, что ответственность за последствия на совести власти и ее приспешников. "Оппозиционный блок" будет добиваться отмены пенсионной реформы в ее нынешнем виде", — говорится в заявлении партии. В "Оппозиционном блоке" считают, что ликвидировать дефицит Пенсионного фонда нужно за счет его наполнения, а не сокращения количества пенсионеров.

По состоянию на вторник обращений о признании положений пенсионной реформы в Конституционный суд страны не поступало.

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