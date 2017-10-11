Ирак, Иран, Китай и Саудовская Аравия проводят 87% смертных казней в мире

ООН, 10 окт — РИА Новости. Четыре страны в мире: Китай, Иран, Саудовская Аравия и Ирак — проводят подавляющее количество смертных казней, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в международный день против смертной казни и призвал отказаться от подобных "варварских методов".
По данным ООН, в 2016 году количество приведенных в исполнение смертных приговоров сократилось на 37% по сравнению с данными за 2015 год.
"В то же время мы обеспокоены тенденцией пересматривать давно установленный мораторий на смертную казнь в случаях, имеющих отношение к терроризму", — заявил генсек ООН.
Также он сообщил, что власти "засекречивают информацию о смертной казни до государственной тайны", другие "ограничивают доступ к информации для адвокатов, что ограничивает их возможность просить о снисхождении". Гутерреш отметил и факт неразглашения названий компаний, предоставляющих препараты для экзекуций, чтобы не создавать им негативной репутации.
"Я хочу обратиться с призывом ко всем государствам, которые продолжают эти варварские порядки: пожалуйста, остановите казни. Смертной казни нет места в XXI веке", — подчеркнул Гутерреш. По словам генсека, смертная казнь не помогает предотвратить преступления.