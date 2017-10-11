Ирак, Иран, Китай и Саудовская Аравия проводят 87% смертных казней в мире

ООН, 10 окт — РИА Новости. Четыре страны в мире: Китай, Иран, Саудовская Аравия и Ирак — проводят подавляющее количество смертных казней, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в международный день против смертной казни и призвал отказаться от подобных "варварских методов".

"Сегодня лишь четыре страны проводят 87% всех зарегистрированных казней", — заявил Гутерреш. По данным управления верховного комиссара ООН по правам человека, это Ирак, Иран, Китай, Саудовская Аравия.

По данным ООН, в 2016 году количество приведенных в исполнение смертных приговоров сократилось на 37% по сравнению с данными за 2015 год.

"В то же время мы обеспокоены тенденцией пересматривать давно установленный мораторий на смертную казнь в случаях, имеющих отношение к терроризму", — заявил генсек ООН.

Гутерреш подчеркнул, что практика смертных казней зачастую ведется не транспарентно. По его словам, "некоторые правительства… скрывают (информацию) о том, кто приговорен к смертной казни и за что".

Также он сообщил, что власти "засекречивают информацию о смертной казни до государственной тайны", другие "ограничивают доступ к информации для адвокатов, что ограничивает их возможность просить о снисхождении". Гутерреш отметил и факт неразглашения названий компаний, предоставляющих препараты для экзекуций, чтобы не создавать им негативной репутации.

"Я хочу обратиться с призывом ко всем государствам, которые продолжают эти варварские порядки: пожалуйста, остановите казни. Смертной казни нет места в XXI веке", — подчеркнул Гутерреш. По словам генсека, смертная казнь не помогает предотвратить преступления.