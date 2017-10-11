День зависимости Каталонии: Пучдемон не сделал решающий шаг и ищет диалога

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Председатель женералитета Каталонии Карлес Пучдемон выступил в парламенте автономного сообщества, где заявил, что в результате референдума получено право провозгласить независимость региона от Испании, но тут же призвал приостановить провозглашение независимости и вести переговоры с Мадридом.
Во вторник, 10 октября глава женералитета Карлес Пучдемон представил парламенту Каталонии результаты референдума о независимости, который прошел в автономном сообществе 1 октября. Этот референдум не признают испанские власти, еще до проведения он был заморожен Конституционным судом страны. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и участниками голосования, есть пострадавшие с обеих сторон. По данным каталонских властей, за независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.
Речь, которую все ждали
Выступление было отложено на час из-за проведения заседания глав фракций по просьбе Народной партии и партии "Граждане". Кроме того, отложить выступление просил сам Пучдемон, который сослался на "контакты с международными посредниками", сообщила газета La Vanguardia.
Однако затем он призвал парламент "приостановить действие декларации о независимости, чтобы прийти к диалогу, который сделает возможным согласованные переговоры". Пучдемон также призвал испанское правительство принять идею посредников между Мадридом и женералитетом.
Реакции
"Председатель женералитета Карлес Пучдемон довел ситуацию до максимального уровня нестабильности. Речь главы женералитета — речь человека, который не знает, где он, куда идет и с кем хочет идти. Правительство не может признать законность закона Каталонии о референдуме, который был заморожен Конституционным судом. Женералитет не может применять результаты 1 октября, поскольку это было незаконное действие, с минимальными гарантиями", — заявила заместитель председателя правительства Испании Сорайя Саэнс де Сантамария.
Каталонский депутат от леворадикальной партии "Кандидатура народного единства" Ана Габриэль, в свою очередь, сокрушается, что Пучдемон, возможно, упустил шанс провозгласить независимое государство, а также раскритиковала идею ведения переговоров с испанским правительством, о котором заявил в своем выступлении глава женералитета.
Предложение приостановить провозглашение независимости автономного сообщества, по мнению главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, является мудрым решением, "которое позволит избежать нарастания конфликта в стране", и подчеркнул, что "все эти вопросы, конечно же, — внутреннее дело Испании".
Данные бирж свидетельствуют о том, что основные биржевые индексы Европы завершили торги вторника преимущественно в минусе, поскольку инвесторы ожидали выступления главы правительства Каталонии о результатах референдума о независимости.
Пучдемон отступил, независимости не будет
"Безусловно, Пучдемон отступил, потому что многие ждали, что он объявит прямо и открыто о том, что Каталония становится независимой, но он этого не сделал. Видимо, сыграло роль давление на него с разных сторон", — сказал профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО, эксперт Российского совета по международным делам Сергей Хенкин.
Заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер, в свою очередь, считает, что испанское правительство не будет вести диалог с Каталонией, так как референдум — это антиконституционный акт.
При этом Швейцер не исключает, что сложившаяся ситуация может привести к упразднению Мадридом администрации Каталонии и введению прямого управления автономией из столицы.
"Есть 151-я статья конституции, которая может ввести прямое управление Каталонией из Мадрида, то есть упразднят вообще эту администрацию. Но это тоже сложный путь", — сказал собеседник агентства.