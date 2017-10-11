День зависимости Каталонии: Пучдемон не сделал решающий шаг и ищет диалога

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Председатель женералитета Каталонии Карлес Пучдемон выступил в парламенте автономного сообщества, где заявил, что в результате референдума получено право провозгласить независимость региона от Испании, но тут же призвал приостановить провозглашение независимости и вести переговоры с Мадридом.

Во вторник, 10 октября глава женералитета Карлес Пучдемон представил парламенту Каталонии результаты референдума о независимости, который прошел в автономном сообществе 1 октября. Этот референдум не признают испанские власти, еще до проведения он был заморожен Конституционным судом страны. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и участниками голосования, есть пострадавшие с обеих сторон. По данным каталонских властей, за независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.

Речь, которую все ждали



Около тридцати тысяч человек собрались недалеко от здания парламента Каталонии, чтобы послушать выступление главы женералитета, которое транслировалось на двух больших экранах. Речь также транслировалась в прямом эфире в центре Жироны, где собрались около пяти тысяч человек.

Выступление было отложено на час из-за проведения заседания глав фракций по просьбе Народной партии и партии "Граждане". Кроме того, отложить выступление просил сам Пучдемон, который сослался на "контакты с международными посредниками", сообщила газета La Vanguardia.

Пучдемон заявил, что результаты голосования 1 октября говорят о том, что "Каталония получила право стать независимым государством в форме республики", а также, что он "принимает мандат граждан… для того, чтобы Каталония стала независимым государством".

Однако затем он призвал парламент "приостановить действие декларации о независимости, чтобы прийти к диалогу, который сделает возможным согласованные переговоры". Пучдемон также призвал испанское правительство принять идею посредников между Мадридом и женералитетом.

Реакции

Правительство Испании назвало недопустимым заявление главы женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона о провозглашении независимости.

"Председатель женералитета Карлес Пучдемон довел ситуацию до максимального уровня нестабильности. Речь главы женералитета — речь человека, который не знает, где он, куда идет и с кем хочет идти. Правительство не может признать законность закона Каталонии о референдуме, который был заморожен Конституционным судом. Женералитет не может применять результаты 1 октября, поскольку это было незаконное действие, с минимальными гарантиями", — заявила заместитель председателя правительства Испании Сорайя Саэнс де Сантамария.

Министр юстиции Испании Рафаэль Катала заявил, что заявление Пучдемона о независимости не может считаться действительным. "Мы не можем признать референдум, который проводился незаконно, и мы не можем признать действительной недекларацию о независимости, которая немедленно была приостановлена", — заявил глава Минюста.

Каталонский депутат от леворадикальной партии "Кандидатура народного единства" Ана Габриэль, в свою очередь, сокрушается, что Пучдемон, возможно, упустил шанс провозгласить независимое государство, а также раскритиковала идею ведения переговоров с испанским правительством, о котором заявил в своем выступлении глава женералитета.

Генеральный секретарь партии Podemos Пабло Иглесиас заявил, что вообще нельзя утверждать, что Пучдемон провозгласил независимость, и призвал премьера Испании Мариано Рахоя "согласиться на диалог и на посредничество".

Предложение приостановить провозглашение независимости автономного сообщества, по мнению главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, является мудрым решением, "которое позволит избежать нарастания конфликта в стране", и подчеркнул, что "все эти вопросы, конечно же, — внутреннее дело Испании".

Данные бирж свидетельствуют о том, что основные биржевые индексы Европы завершили торги вторника преимущественно в минусе, поскольку инвесторы ожидали выступления главы правительства Каталонии о результатах референдума о независимости.

Пучдемон отступил, независимости не будет



Предложив такое компромиссное решение, Пучдемон сдал позиции, и Каталония может забыть о независимости, заявили эксперты РИА Новости.

"Безусловно, Пучдемон отступил, потому что многие ждали, что он объявит прямо и открыто о том, что Каталония становится независимой, но он этого не сделал. Видимо, сыграло роль давление на него с разных сторон", — сказал профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО, эксперт Российского совета по международным делам Сергей Хенкин.

Заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер, в свою очередь, считает, что испанское правительство не будет вести диалог с Каталонией, так как референдум — это антиконституционный акт.

"Это абсолютно безнадежное дело. Мадрид не пойдет на переговоры, пока каталонцы не признают, что референдум был незаконным. Но они этого не признают, естественно", — заявил он РИА Новости.

При этом Швейцер не исключает, что сложившаяся ситуация может привести к упразднению Мадридом администрации Каталонии и введению прямого управления автономией из столицы.

"Есть 151-я статья конституции, которая может ввести прямое управление Каталонией из Мадрида, то есть упразднят вообще эту администрацию. Но это тоже сложный путь", — сказал собеседник агентства.