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День зависимости Каталонии: Пучдемон не сделал решающий шаг и ищет диалога

Сюжет:
Референдум о независимости Каталонии (441)
00:3811.10.2017
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© AFP 2017 / Lluis GeneГлава Женералитета Карлес Пучдемон выступает перед каталонским парламентом. 10 октября 2017Глава Женералитета Карлес Пучдемон выступает перед каталонским парламентом. 10 октября 2017
© AFP 2017 / Lluis Gene

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Председатель женералитета Каталонии Карлес Пучдемон выступил в парламенте автономного сообщества, где заявил, что в результате референдума получено право провозгласить независимость региона от Испании, но тут же призвал приостановить провозглашение независимости и вести переговоры с Мадридом.

Во вторник, 10 октября глава женералитета Карлес Пучдемон представил парламенту Каталонии результаты референдума о независимости, который прошел в автономном сообществе 1 октября. Этот референдум не признают испанские власти, еще до проведения он был заморожен Конституционным судом страны. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и участниками голосования, есть пострадавшие с обеих сторон. По данным каталонских властей, за независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.

Речь, которую все ждали

Глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон
© AP Photo / Emilio Morenatti
Италия считает неприемлемым объявление Каталонией независимости
Около тридцати тысяч человек собрались недалеко от здания парламента Каталонии, чтобы послушать выступление главы женералитета, которое транслировалось на двух больших экранах. Речь также транслировалась в прямом эфире в центре Жироны, где собрались около пяти тысяч человек.

Выступление было отложено на час из-за проведения заседания глав фракций по просьбе Народной партии и партии "Граждане". Кроме того, отложить выступление просил сам Пучдемон, который сослался на "контакты с международными посредниками", сообщила газета La Vanguardia.

Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон подписывает декларацию о независимости, 10 октября 2017
© REUTERS / Albert Gea
Глава Каталонии подписал декларацию о независимости
Пучдемон заявил, что результаты голосования 1 октября говорят о том, что "Каталония получила право стать независимым государством в форме республики", а также, что он "принимает мандат граждан… для того, чтобы Каталония стала независимым государством".

Однако затем он призвал парламент "приостановить действие декларации о независимости, чтобы прийти к диалогу, который сделает возможным согласованные переговоры". Пучдемон также призвал испанское правительство принять идею посредников между Мадридом и женералитетом.

Красная тряпка независимости
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Красная тряпка независимости

Реакции

Жители Барселоны в ожидании оглашения парламентом итогов референдума о независимости Каталонии. 10 октября 2017
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Тридцать тысяч человек собрались на митинг недалеко от парламента Каталонии
Правительство Испании назвало недопустимым заявление главы женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона о провозглашении независимости.

"Председатель женералитета Карлес Пучдемон довел ситуацию до максимального уровня нестабильности. Речь главы женералитета — речь человека, который не знает, где он, куда идет и с кем хочет идти. Правительство не может признать законность закона Каталонии о референдуме, который был заморожен Конституционным судом. Женералитет не может применять результаты 1 октября, поскольку это было незаконное действие, с минимальными гарантиями", — заявила заместитель председателя правительства Испании Сорайя Саэнс де Сантамария.

Председатель Женералитета Карлес Пучдемон на митинге в Барселоне в поддержку референдума о независимости Каталонии. 29 сентября 2017
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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В Госдуме назвали мудрым решение Пучдемона о статусе Каталонии
Министр юстиции Испании Рафаэль Катала заявил, что заявление Пучдемона о независимости не может считаться действительным. "Мы не можем признать референдум, который проводился незаконно, и мы не можем признать действительной недекларацию о независимости, которая немедленно была приостановлена", — заявил глава Минюста.

Каталонский депутат от леворадикальной партии "Кандидатура народного единства" Ана Габриэль, в свою очередь, сокрушается, что Пучдемон, возможно, упустил шанс провозгласить независимое государство, а также раскритиковала идею ведения переговоров с испанским правительством, о котором заявил в своем выступлении глава женералитета.

Участники митинга в защиту единства Испании в Барселоне. 8 октября 2017
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Минюст Испании назвал незаконным заявление главы Каталонии о независимости
Генеральный секретарь партии Podemos Пабло Иглесиас заявил, что вообще нельзя утверждать, что Пучдемон провозгласил независимость, и призвал премьера Испании Мариано Рахоя "согласиться на диалог и на посредничество".

Предложение приостановить провозглашение независимости автономного сообщества, по мнению главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, является мудрым решением, "которое позволит избежать нарастания конфликта в стране", и подчеркнул, что "все эти вопросы, конечно же, — внутреннее дело Испании".

Данные бирж свидетельствуют о том, что основные биржевые индексы Европы завершили торги вторника преимущественно в минусе, поскольку инвесторы ожидали выступления главы правительства Каталонии о результатах референдума о независимости.

Пучдемон отступил, независимости не будет

Сторонники независимости Каталонии во время митинга в Испании
© AP Photo / Francisco Seco
Каталонский депутат: Пучдемон упустил шанс провозгласить независимость
Предложив такое компромиссное решение, Пучдемон сдал позиции, и Каталония может забыть о независимости, заявили эксперты РИА Новости.

"Безусловно, Пучдемон отступил, потому что многие ждали, что он объявит прямо и открыто о том, что Каталония становится независимой, но он этого не сделал. Видимо, сыграло роль давление на него с разных сторон", — сказал профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО, эксперт Российского совета по международным делам Сергей Хенкин.

Заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер, в свою очередь, считает, что испанское правительство не будет вести диалог с Каталонией, так как референдум — это антиконституционный акт.

Агитационный плакат и флаг на одном из балконов в Барселоне, где проходит референдум о независимости Каталонии от Испании. 1 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Мексика не признает Каталонию независимым государством
"Это абсолютно безнадежное дело. Мадрид не пойдет на переговоры, пока каталонцы не признают, что референдум был незаконным. Но они этого не признают, естественно", — заявил он РИА Новости.

При этом Швейцер не исключает, что сложившаяся ситуация может привести к упразднению Мадридом администрации Каталонии и введению прямого управления автономией из столицы.

"Есть 151-я статья конституции, которая может ввести прямое управление Каталонией из Мадрида, то есть упразднят вообще эту администрацию. Но это тоже сложный путь", — сказал собеседник агентства.

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