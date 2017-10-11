Грызлов: подход украинских политиков к миссии ООН в Донбассе неприемлем

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Подход некоторых украинских политиков к миссии ООН в Донбассе неприемлем ни для кого, кто действительно хочет мира, заявил полпред России в контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов.

"Некоторые политики на Украине почему-то рассматривают контингент миссии ООН как некий передовой отряд, за которым на Донбасс должны прийти украинские вооруженные силы, так называемые добровольческие и полицейские формирования. Естественно, что такой подход неприемлем для Донбасса. Думаю, что он неприемлем и для самой ООН и для всех, кто действительно хочет мира на этой территории", — заявил он РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.