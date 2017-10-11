Чешский премьер раскритиковал слова Земана о Крыме

ПРАГА, 10 окт – РИА Новости, Александр Куранов. Чешский премьер Богуслав Соботка заявил, что выступление президента республики Милоша Земана во вторник в ПАСЕ противоречит внешней политике Чехии, а санкции ЕС против РФ зависят от выполнения минских договоренностей.

Ранее во вторник президент Чехии Милош Земан, отвечая на вопросы депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы, заявил, что попытки вернуть Крым Украине привели бы к войне в Европе, но Киев мог бы попробовать получить от России компенсацию за полуостров. Он подчеркнул, что присоединение Крыма к России — это свершившийся факт, и, по его мнению, в случае диалога Киева и Москвы "можно задуматься о компенсации за Крым, финансовой компенсации или же компенсации в форме поставок нефти или газа".

"Выступление Земана в Совете Европы резко противоречит нашей внешней политике, и президент не имел на это мандата от чешского правительства. Чехия защищает уважение к международному праву. Санкции ЕС против России увязаны с выполнением минских договоренностей, без наполнения этих соглашений их (санкции) нельзя отменить", — написал Соботка на своей странице в социальной сети Twitter.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".