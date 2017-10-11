Южнокорейские собаки начали "мстить" своим владельцам

Андрей Ольферт, для РИА Новости
Шестого октября в одной из обычных южнокорейских многоэтажек в столичной провинции Кёнгидо взрослая 7-летняя собака традиционной местной породы чиндо напала на маленького ребенка, перекусив ему горло. Несмотря на то что его удалось оперативно доставить в больницу и начать лечение, через три дня он скончался.
Как потом выяснила полиция, инцидент произошел, когда мама выводила ребенка на прогулку из комнаты в зал, где жила собака. Хотя для нее и было устроено ограждение, оно было высотой всего 60 сантиметров, и домашний питомец мог легко его перепрыгнуть. Несмотря на свою бесконечную преданность хозяевам, мягкий характер и довольно милую внешность, корейский чиндо — это все же охотничья собака, и ее потенциальную агрессивность владельцы явно недооценили.
По данным Корейского агентства по защите прав потребителей, которые приводит агентство Ёнхап ньюс, за последние годы количество инцидентов, когда собаки кусали своих хозяев, значительно выросло. Если в 2011 году было зарегистрировано лишь 245 таких случаев, то спустя пять лет — уже 1019, а в этом году — 1046 за первые восемь месяцев.
Несмотря на то что Южную Корею порой считают "адом для собак" из-за традиционно широкого употребления в пищу собачьего мяса, участившиеся инциденты с укусами говорят, конечно, не о "мести" собак своим владельцам за жестокое обращение. Скорее наоборот — все больше людей в Корее держат собак как домашних животных и относятся к ним как к членам семьи, забывая о необходимых мерах предосторожности.
Как отмечают местные эксперты, многие хозяева не учитывают, что собаки, особенно живущие в условиях небольшой городской квартиры, крайне нуждаются в личном пространстве. И когда его нет, они начинают его отвоевывать у других членов семьи, порой демонстрируя агрессию по отношению к тем, кто кажется им "ниже по рангу".
Интернет-пользователи также считают необходимым привлекать к ответственности родителей, которые держат крупных собак вместе с годовалым ребенком, равно как и владельцев крупных собак, которые гуляют с ними в парках без ошейников.