Глава Каталонии подписал декларацию о независимости

МАДРИД, 10 окт – РИА Новости. Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон, его заместитель Ориол Жункерас, а также спикер парламента Карме Форкадель поставили свои подписи под декларацией о независимости; прямую трансляцию мероприятия ведет телеканал 24 Horas.

Документ также подписали депутаты от партий, поддерживающих независимость, — "Вместе за да" и "Кандидатура народного единства", которые имеют в парламенте абсолютное большинство – 72 мандата.

Ранее, выступая в парламенте с результатами референдума, Пучдемон заявил, что итоги голосования 1 октября дают право объявить о создании независимого государства, однако предложил парламенту приостановить провозглашение независимости, чтобы начать диалог с официальным Мадридом.

Референдум 1 октября не признают испанские власти. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и участниками голосования, есть пострадавшие с обеих сторон. По данным каталонских властей, за независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.