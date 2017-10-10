Мэй в беседе с Трампом подтвердила приверженность сделке с Ираном

ЛОНДОН, 10 окт — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в телефонной беседе с президентом США Дональдом Трампом подтвердила приверженность Лондона сделке по иранской ядерной проблеме, сообщает во вторник офис британского премьер-министра.

"Премьер-министр подтвердил твердую приверженность Великобритании сделке на стороне наших европейских партнеров, отметив, что это жизненно важно для региональной безопасности", — сказано в заявлении пресс-службы Даунинг-стрит. Мэй подчеркнула, что за реализацией договоренности необходимо "тщательно наблюдать".

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года. Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что подумывает о выходе из сделки, при этом все остальные ее участники заявляют, что намерены придерживаться соглашения.