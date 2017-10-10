Госдеп заявил, что улучшение отношений с Турцией под вопросом

ВАШИНГТОН, 10 окт — РИА Новости. Улучшение отношений США с Турцией под вопросом после ареста сотрудника американского генконсульства в Стамбуле турецкими властями, заявила на брифинге официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт.

"Я считаю, что госсекретарь хотел бы улучшения отношений с Турцией, как и с другими странами. Если вы обратите внимание на Россию, это другая страна, с которой мы бы хотели наладить отношения. Но сейчас это под вопросом из-за тех действий, которое предприняло турецкое правительство", — сказала она.

По ее словам, ситуация в американо-турецких отношениях изменилась после данного инцидента. Науэрт добавила, что Тиллерсон не разговаривал с турецким коллегой в этой связи.

Она также отметила, что власти Турции должны предоставить доступ задержанного к адвокату, который до этого не был предоставлен.

Посольство США в Анкаре ранее заявило, что правительство США выражает глубокую обеспокоенность арестом сотрудника американского генконсульства в Стамбуле Метина Топуза и считает выдвинутые против него обвинения необоснованными и подрывающими давние партнерские отношения с Турцией. В воскресенье посольство США объявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз в американских дипмиссиях в Турции. Турецкое посольство ответило зеркально, объявив о приостановке выдачи виз американским гражданам.

По словам посла США в Турции Джона Басса, властям США по-прежнему не удалось выяснить причину ареста сотрудника американского генконсульства в Стамбуле.

По сообщениям турецких СМИ, Топуз обвиняется в подрыве конституционного строя, шпионской деятельности и попытке свергнуть турецкое правительство. Также отмечалось, что он подозревается в связях с бывшим прокурором Зекерией Озом и офицерами полиции, расследовавшими громкое дело о коррупции в высших эшелонах власти в декабре 2013 года.