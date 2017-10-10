Тридцать тысяч человек собрались на митинг недалеко от парламента Каталонии

МАДРИД, 10 окт – РИА Новости. Около тридцати тысяч человек собрались недалеко от здания парламента Каталонии, чтобы послушать выступление главы женералитета Карлеса Пучдемона.

Выступление транслировалось на двух больших экранах, сообщает газета El Mundo.

Каталонские правоохранительные органы Mossos d'Esquadra утром закрыли территорию парка Сьютаделья, где находится здание каталонского парламента, и митинг проходил на одной из близлежащих улиц.

Кроме того, около пяти тысяч человек собрались в центре Жироны, где выступление Пучдемона также транслировалось в прямом эфире.

Во время заявления главы Каталонии, что референдум дает мандат на провозглашение независимости, толпа взорвалась бурными овациями.

Организатором митинга выступила националистическая организация Каталонская национальная ассамблея, которую поддержала другая организация Omnium Cultural.

Выступая в каталонском парламенте, Карлес Пучдемон заявил, что согласно результатам прошедшего 1 октября референдума он "принимает мандат граждан… для того, чтобы Каталония стала независимым государством".

Однако затем он призвал парламент "приостановить действие декларации о независимости, чтобы прийти к диалогу, который сделает возможным согласованные переговоры".

Референдум о независимости прошел в автономном сообществе 1 октября. По данным каталонских властей, за независимость проголосовали 90,18% избирателей при явке в 43,03%. Официальный Мадрид референдум не признает. Правительство Мариано Рахоя отказывается вести любые переговоры с властями Каталонии, "пока те не вернутся в законное русло".