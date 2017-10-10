"На верном пути": Трамп прокомментировал возможность начала третьей мировой

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Дональд Трамп прокомментировал высказывание сенатора-республиканца Боба Коркера о том, что политика нынешнего американского лидера может поставить США "на путь к третьей мировой войне". Заявление президента приводится на сайте Белого дома.

По словам Трампа, "на неверном пути" находились предыдущие американские администрации. Последние 25 лет Соединенные Штаты были "на пути к очень большой проблеме — такой, какую мир раньше никогда не видел", заявил он.

"Поверьте, сейчас мы на правильном пути", — сказал американский лидер.

Ранее Трамп раскритиковал Коркера в Twitter, написав, что у того "не хватило смелости" выдвигать свою кандидатуру для переизбрания в сенат в 2018 году. Он добавил, что отказал Коркеру в должности госсекретаря, и отметил, что сенатор несет ответственность за "ужасную" ядерную сделку с Ираном. В ответ Коркер написал в Twitter, что Белый дом превратился в "детский сад для взрослых".