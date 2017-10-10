США считают борьбу с "Хезболлах" одним из главных своих приоритетов

ВАШИНГТОН, 10 окт — РИА Новости. США считают борьбу с военизированной ливанской шиитской организацией "Хезболлах" одним из главных своих приоритетов, эта организация несет непосредственную угрозу безопасности США, заявил в рамках брифинга в госдепартаменте координатор ведомства по вопросам борьбы с терроризмом Нейтан Сейлс.

"Борьба с "Хезболлах" — важнейший приоритет администрации Трампа", — сказал он. И добавил, что организация "продолжает быть одной из самых опасных мировых террористических групп".

"("Хезболлах" — ред.) предпринимает и вовлекает в свою деятельность другие экстремистские организации по всему миру. Вопросы о том, что эта организация продолжает угрожать и США, окончательно рассеялись, когда ФБР в июне арестовал двух ее членов в Нью-Йорке и Мичигане", — сказал Сейлс.

"Борьба с "Хезболлах" — это такой же наш приоритет, что и борьба с "Аль-Каидой" и ИГ (террористические группировки, запрещены в РФ — ред.)", — уточнил в ходе этого же брифинга директор Национального контртеррористического центра США Николас Расмуссен.