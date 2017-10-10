В Госдепе не знают, какой IQ у Тиллерсона, но уверены, что высокий

ВАШИНГТОН, 10 окт – РИА Новости. В госдепартаменте США во вторник прокомментировали шутливое предложение президента Дональда Трампа госсекретарю Рексу Тиллерсону сравнить уровень интеллекта.

"Он (интеллект – ред.) высокий", — с улыбкой заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт, отвечая на соответствующий вопрос на брифинге.

Она добавила, что точных цифр не знает.

Ранее во вторник Трамп, комментируя сообщения о том, что Тиллерсон употребил ругательство в его адрес, предложил сравнить его и свои результаты теста на определение коэффициента интеллекта (IQ). Пресс-секретарь Белого дома назвала это предложение "шуткой".

Комментарии Белого дома и госдепа последовали на фоне публикаций в СМИ о конфликте Трампа и Тиллерсона на почве серьезных разногласий по ряду внешнеполитических вопросов. Президент и госсекретарь неоднократно опровергали такие сообщения. Глава государства уверяет, что полностью доверяет главе американской дипломатии.

Тесты на определение коэффициента умственного развития, несмотря на их критику со стороны ряда ученых, широко распространены в США.