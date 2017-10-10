Трамп рассматривает разные варианты по сделке с Ираном

ВАШИНГТОН, 10 окт – РИА Новости. Вашингтон не ограничивается каким-либо одним вариантом в вопросе ядерной сделки с Ираном, заявила представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Я знаю, что несколько планов было обсуждено и несколько разных опций, предложений. У любого президента есть команда нацбезопасности, и на этом пути несколько предложений как это может выглядеть, чтобы эти вещи работали", — ответила она на вопрос журналиста, рассматривает ли США альтернативные варианты по иранской сделке.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.