Трамп рассматривает разные варианты по сделке с Ираном

ВАШИНГТОН, 10 окт – РИА Новости. Вашингтон не ограничивается каким-либо одним вариантом в вопросе ядерной сделки с Ираном, заявила представитель госдепартамента Хезер Науэрт.
Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.