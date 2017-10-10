Минюст Испании назвал незаконным заявление главы Каталонии о независимости

Участники митинга в защиту единства Испании в Барселоне. 8 октября 2017

Участники митинга в защиту единства Испании в Барселоне. 8 октября 2017

МАДРИД, 10 окт — РИА Новости. Министр юстиции Испании Рафаэль Катала заявил, что заявление главы женералитета (правительства) Каталонии Карлеса Пучдемона о независимости не может считаться действительным.

"Мы не можем признать референдум, который проводился незаконно, и мы не можем признать действительной недекларацию о независимости, которая немедленно была приостановлена", — заявил глава Минюста.

Ранее, выступая в каталонском парламенте, Карлес Пучдемон заявил, что согласно результатам прошедшего 1 октября референдума он "принимает мандат граждан… для того, чтобы Каталония стала независимым государством".

Однако затем он призвал парламент "приостановить действие декларации о независимости, чтобы прийти к диалогу, который сделает возможным согласованные переговоры".

Во вторник Пучдемон представил парламенту Каталонии результаты референдума о независимости , который прошел в автономном сообществе 1 октября. Этот референдум не признают испанские власти, еще до проведения он был заморожен Конституционным судом страны.

На некоторых участках происходили столкновения между полицией и участниками голосования, есть пострадавшие с обеих сторон. По данным каталонских властей, за независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.