Каталонский депутат: Пучдемон упустил шанс провозгласить независимость

Сторонники независимости Каталонии во время митинга в Испании

Сторонники независимости Каталонии во время митинга в Испании

МАДРИД, 10 окт – РИА Новости. Председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон, возможно, упустил шанс провозгласить независимое государство, заявила в парламенте депутат от леворадикальной партии "Кандидатура народного единства" Ана Габриэль.

"Думаем, что сегодня надо было торжественно провозгласить Каталонскую республику и, возможно, мы потеряли возможность", — заявила Габриэль.

По ее мнению, "единственный способ общения с испанским государством – это каталонская республика".

Она раскритиковала идею ведения переговоров с испанским правительством, о котором заявил в своем выступлении Пучдемон. "Переговоры и посредничество с кем? С государством, которое разрешает присутствие крайне правых на улицах?", — заявила депутат.

Ранее, выступая в каталонском парламенте, Карлес Пучдемон заявил, что согласно результатам прошедшего 1 октября референдума он "принимает мандат граждан… для того, чтобы Каталония стала независимым государством". Однако затем он призвал парламент "приостановить действие декларации о независимости, чтобы прийти к диалогу, который сделает возможным согласованные переговоры".