Каталонский депутат: Пучдемон упустил шанс провозгласить независимость

МАДРИД, 10 окт – РИА Новости. Председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон, возможно, упустил шанс провозгласить независимое государство, заявила в парламенте депутат от леворадикальной партии "Кандидатура народного единства" Ана Габриэль.
По ее мнению, "единственный способ общения с испанским государством – это каталонская республика".
Она раскритиковала идею ведения переговоров с испанским правительством, о котором заявил в своем выступлении Пучдемон. "Переговоры и посредничество с кем? С государством, которое разрешает присутствие крайне правых на улицах?", — заявила депутат.
Ранее, выступая в каталонском парламенте, Карлес Пучдемон заявил, что согласно результатам прошедшего 1 октября референдума он "принимает мандат граждан… для того, чтобы Каталония стала независимым государством". Однако затем он призвал парламент "приостановить действие декларации о независимости, чтобы прийти к диалогу, который сделает возможным согласованные переговоры".референдума о независимости, который прошел в автономном сообществе 1 октября. Этот референдум не признают испанские власти, еще до проведения он был заморожен Конституционным судом страны. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и участниками голосования, есть пострадавшие с обеих сторон. По данным каталонских властей, за независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.